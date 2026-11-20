La Superintendencia Nacional de Salud ha ordenado recuperar los espacios de participación de los accionistas en varias de las principales aseguradoras intervenidas en Colombia. Los agentes especiales deberán presentar informes sobre sus decisiones administrativas, las cuentas económicas, los pagos realizados a hospitales y proveedores y las dificultades que afrontan los usuarios. La medida llega en un momento de fuertes cuestionamientos sobre la situación financiera del sistema sanitario.

La intervención estatal de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) vuelve a situarse en el centro del debate sanitario colombiano. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha anunciado una decisión dirigida a reforzar la supervisión sobre seis aseguradoras que permanecen bajo intervención forzosa administrativa: Nueva EPS, Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar y Servicio Occidental de Salud (SOS).

La actuación contempla dos medidas principales. Por un lado, la entidad ha dispuesto el restablecimiento de las asambleas generales de accionistas de Nueva EPS, Asmet Salud y Capresoca. Por otro, ha ordenado a los agentes especiales interventores de las seis EPS que convoquen estos órganos y presenten información detallada sobre la evolución de las compañías y las decisiones adoptadas durante el periodo de intervención.

La información fue comunicada por la propia Superintendencia y publicada el 20 de noviembre por El Espectador. El alcance de la decisión es relevante, aunque conviene aclarar que no significa que las seis entidades hayan dejado de estar intervenidas ni que sus antiguos responsables recuperen automáticamente la administración. La supervisión estatal y las competencias de los agentes interventores continúan vigentes.

Seis EPS deberán someter su gestión a un mayor escrutinio

Las entidades afectadas son algunas de las aseguradoras con una presencia significativa en el sistema sanitario colombiano. Nueva EPS, Asmet Salud y Capresoca figuran entre las compañías para las que la Supersalud ordenó restablecer las asambleas generales de accionistas. La instrucción de convocar estos órganos también alcanza a Emssanar, Famisanar y Servicio Occidental de Salud.

En las reuniones, los interventores tendrán que exponer un diagnóstico actualizado de cada entidad y explicar las actuaciones desarrolladas desde que asumieron sus funciones. No se trata únicamente de presentar un balance administrativo: la información exigida incluye aspectos económicos y asistenciales que pueden repercutir directamente en la atención de millones de afiliados.

Entre los asuntos que deberán quedar documentados figuran la situación financiera, los giros realizados, el cumplimiento de las condiciones de habilitación y la composición de la red de hospitales, clínicas y demás prestadores contratados.

También deberán informar sobre las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) recibidas, así como sobre las acciones de tutela y los posibles desacatos relacionados con la prestación de los servicios. Estos datos permitirán conocer, al menos desde la información que deben presentar las entidades, qué problemas siguen pendientes y qué medidas se han adoptado para resolverlos.

La Superintendencia pretende que las asambleas vuelvan a funcionar como espacios en los que se pueda conocer y examinar la marcha de las EPS, incluso cuando estas se encuentran bajo una administración extraordinaria.

Los estados financieros y las posibles medidas de reorganización, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales de la orden es la obligación de presentar los estados financieros ante las respectivas asambleas generales de accionistas para su consideración y aprobación.

Además, los interventores deberán llevar a estos órganos las propuestas de reorganización financiera, administrativa y operacional que consideren necesarias. Entre las alternativas contempladas se encuentran posibles capitalizaciones, emisiones de acciones, reorganizaciones de activos y pasivos y reformas estatutarias.

Estas medidas pueden resultar determinantes para entidades que arrastran problemas económicos y dificultades para responder a sus obligaciones con la red sanitaria. Sin embargo, su inclusión entre las opciones que deberán analizarse no significa que todas vayan a ejecutarse ni que exista ya una decisión de aprobar ampliaciones de capital o modificaciones concretas en la estructura de propiedad.

Según la información difundida sobre la instrucción de la Supersalud, las propuestas deberán estar encaminadas a mejorar la sostenibilidad de las aseguradoras y preservar la continuidad de los servicios médicos.

La orden también exige información sobre las juntas asesoras de acreedores. Los interventores tendrán que explicar cómo están constituidas, qué funciones desempeñan, qué reuniones han celebrado y qué consta en las actas de sus sesiones.

Este apartado resulta especialmente importante por la relación entre las EPS, los hospitales, las clínicas y los proveedores de medicamentos. Cuando una aseguradora acumula obligaciones pendientes, las dificultades para recibir los pagos pueden trasladarse a los prestadores y terminar afectando la disponibilidad de servicios para los pacientes.

Una decisión que llega en medio de las dudas sobre las intervenciones

La nueva instrucción se produce en un contexto de cuestionamientos sobre los resultados de las intervenciones administrativas realizadas en el sector salud.

La Contraloría General de la República ha advertido durante 2026 sobre el deterioro financiero de distintas EPS y sobre las dificultades para corregir los problemas que motivaron algunas de estas medidas. En uno de sus análisis más recientes sobre las cuentas del sistema, el organismo de control situó en 58,06 billones de pesos la deuda acumulada de las EPS con hospitales, clínicas, laboratorios y proveedores al cierre de 2025. La cifra representó un incremento del 26,5 % frente al año anterior, según el informe divulgado por la entidad.

La Contraloría señaló, además, que el 83 % de ese déficit correspondía a aseguradoras intervenidas por la Supersalud. Se trata de un dato que refleja la dimensión del problema financiero, aunque por sí solo no permite atribuir todas las deudas a una única causa ni concluir que la intervención haya provocado su aumento.

En el caso de Nueva EPS, la situación contable ha sido objeto de especial atención. Un informe financiero del Ministerio de Hacienda correspondiente al segundo trimestre de 2026 recogió cifras de los estados financieros presentados por la entidad para los ejercicios de 2023 y 2024. Esos documentos reflejaban activos por 10,6 billones de pesos, pasivos por 22,5 billones y un patrimonio negativo de aproximadamente 4,8 billones.

El dato ayuda a entender por qué la revisión de las cuentas y la presentación de información financiera actualizada ocupan un lugar destacado en las nuevas exigencias. No obstante, esas cifras corresponden a los periodos contables indicados y no deben interpretarse como una fotografía automática de la situación económica de Nueva EPS a 20 de noviembre de 2026.

La intervención no equivale a una liquidación

La decisión también permite recordar qué significa jurídicamente que una EPS esté intervenida. La intervención forzosa administrativa para administrar es una medida especial que busca corregir problemas de funcionamiento, gestión o solvencia y, cuando resulte viable, recuperar la entidad.

La propia Supersalud explica que la intervención no implica necesariamente el cierre de la aseguradora. Su finalidad es intentar superar las dificultades que comprometen su funcionamiento y proteger los derechos de los afiliados. Si los problemas no se corrigen, las autoridades pueden estudiar otras alternativas conforme a los procedimientos legales, pero una liquidación requiere una decisión específica y no se produce automáticamente por el hecho de estar intervenida.

Durante este periodo, el agente especial interventor asume la administración y la representación legal de la EPS en los términos establecidos por la normativa. La Superintendencia, por su parte, mantiene sus competencias de inspección, vigilancia y control, y puede evaluar el desarrollo de la medida y adoptar decisiones sobre el interventor.

La diferencia es importante para los usuarios: la intervención no debería interrumpir la atención. La entidad supervisora recuerda que las citas, los tratamientos, las cirugías y la entrega de medicamentos deben continuar prestándose. Las responsabilidades administrativas de la EPS tampoco desaparecen por encontrarse bajo una medida especial.

Nueva EPS afronta, además, un cambio reciente en su dirección

En el caso de Nueva EPS, la decisión de reactivar la participación de los accionistas coincide con un reciente relevo en la administración extraordinaria.

La Supersalud aceptó la renuncia de Roberto José Tercero Solano Navarro como agente especial interventor y designó en su lugar a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, mediante la Resolución 2026320000011364-6 del 17 de noviembre de 2026, según informó El Espectador.

El nuevo responsable deberá afrontar una agenda que incluye la revisión de las cuentas, la reorganización de la red de prestadores y la reducción de los pendientes relacionados con medicamentos y tratamientos. La designación se produce en un momento especialmente delicado para la mayor EPS del país, por el volumen de afiliados y las dificultades financieras que se han conocido a través de los documentos oficiales.

El cambio de interventor y la reactivación de las asambleas son actuaciones distintas, pero ambas apuntan a reforzar la supervisión y la rendición de cuentas sobre la entidad.

¿Qué puede cambiar para los afiliados?

Para los usuarios, el efecto más importante no será la celebración de las asambleas en sí misma, sino que la información que se presente permita identificar problemas concretos y comprobar si las medidas adoptadas están dando resultados.

La composición de la red médica, los pagos a los prestadores, las autorizaciones, las reclamaciones pendientes y el suministro de medicamentos son aspectos que pueden tener consecuencias directas sobre la atención cotidiana.

Por ahora, la orden de la Supersalud no supone que vayan a producirse cambios inmediatos en los afiliados, ni anuncia traslados automáticos entre EPS. Tampoco constituye una garantía de que los problemas financieros y asistenciales vayan a quedar resueltos a corto plazo.

El verdadero alcance de la decisión dependerá de la información que entreguen los interventores, de las medidas que se sometan a consideración de los accionistas y del seguimiento posterior que realicen las autoridades.

En definitiva, la reactivación de las asambleas abre una nueva vía de control sobre seis EPS intervenidas, pero no pone fin a la crisis que atraviesa buena parte del sistema sanitario colombiano. La cuestión de fondo seguirá siendo si las actuaciones administrativas consiguen traducirse en mejores servicios, pagos más oportunos a hospitales y proveedores y una atención efectiva para los pacientes.

Nota de rigor informativo: Esta información se ha elaborado a partir de las disposiciones y datos atribuidos a las entidades y fuentes citadas. Las cifras financieras corresponden a los periodos expresamente indicados. La existencia de una intervención o de dificultades económicas no implica, por sí misma, la comisión de irregularidades o delitos por parte de accionistas, directivos o interventores.

Fuentes consultadas para el contraste