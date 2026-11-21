Las inspecciones municipales detectaron productos cuya procedencia no pudo acreditarse en establecimientos que preparaban bebidas con alcohol. La actuación, motivada por una solicitud del Invima y una denuncia ciudadana, vuelve a poner el foco en los riesgos de consumir licor cuya composición y origen no están claros.

Bello (Antioquia). La venta de granizados con contenido alcohólico ha quedado bajo la lupa de las autoridades sanitarias en Bello, después de que una serie de inspecciones terminara con la destrucción de bebidas que presentaban irregularidades en su identificación y procedencia. El procedimiento, adelantado antes de las celebraciones de fin de año, busca impedir que productos de origen desconocido lleguen a los consumidores y prevenir posibles problemas de salud pública.

La intervención fue realizada por equipos de la Secretaría de Salud de Bello, con participación de la División de Rentas Departamentales de la Gobernación de Antioquia y de la Dirección de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Según la información divulgada por la Alcaldía, el operativo respondió tanto a un requerimiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) como a una denuncia ciudadana que solicitaba revisar establecimientos dedicados a preparar y comercializar granizados con licor. Alcaldía de Bello – Antioquia+2

La Administración municipal informó de que durante las visitas se encontraron productos que no cumplían las condiciones necesarias para acreditar su procedencia. Por ese motivo, se ordenó su destrucción como medida preventiva. Conviene precisar que la información oficial disponible habla de irregularidades en la identificación y el origen de las bebidas: no permite afirmar, por sí sola, que todo el alcohol inspeccionado estuviera adulterado ni que se hubiera demostrado la presencia de sustancias tóxicas.

Esa distinción es importante. Un producto sin documentación o etiquetado adecuado puede representar un problema de trazabilidad y legalidad, pero determinar si está adulterado requiere las comprobaciones técnicas correspondientes. Hasta el momento, la Alcaldía no ha divulgado públicamente resultados de laboratorio que permitan establecer que las bebidas destruidas contenían metanol u otros compuestos peligrosos.

Un problema que va más allá de la falta de etiquetas

El episodio pone sobre la mesa una cuestión que puede pasar desapercibida para muchos consumidores: cuando una bebida alcohólica se utiliza como ingrediente de otra preparación, la trazabilidad del producto original sigue siendo fundamental. En un granizado, el hielo, los jarabes, los colorantes y los saborizantes pueden ocultar el aspecto, el olor o el sabor del alcohol empleado. Por eso, el consumidor no siempre tiene la posibilidad de comprobar qué licor se ha utilizado.

La normativa colombiana establece obligaciones específicas para este tipo de productos. El Invima señala que las bebidas alcohólicas suministradas directamente al público, incluidas las comercializadas a granel con o sin marca, deben contar con el registro sanitario correspondiente. Esta exigencia está recogida en el Decreto 1686 de 2012, que regula aspectos como la fabricación, el almacenamiento, la distribución, el transporte y la comercialización de bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano. INVIMA

En la práctica, esto significa que los establecimientos que preparan bebidas mezcladas con alcohol deben poder acreditar qué producto utilizan y que este cumple las exigencias sanitarias. No basta con que el resultado final tenga buen aspecto o se venda en un local abierto al público. La seguridad también depende de la procedencia de los ingredientes y de las condiciones en las que se almacenan y manipulan.

La responsabilidad, por tanto, no recae únicamente en quien fabrica o distribuye el licor. Los negocios que lo incorporan a sus preparaciones también deben prestar atención a la documentación, el etiquetado y la legalidad de los productos que adquieren. Comprar alcohol a proveedores cuya identidad o procedencia no pueda verificarse puede acabar convirtiéndose en un problema sanitario y administrativo.

El metanol, uno de los riesgos que preocupa a las autoridades

Entre los peligros asociados al consumo de bebidas adulteradas se encuentra el metanol, un alcohol de uso industrial que no es apto para el consumo humano. Su presencia en una bebida puede provocar consecuencias muy graves, incluso cuando la persona cree estar consumiendo una preparación alcohólica convencional.

El Instituto Nacional de Salud explica que el metanol es una sustancia altamente tóxica y que las intoxicaciones pueden producirse por el consumo de bebidas adulteradas. Entre las manifestaciones descritas figuran alteraciones de la visión, complicaciones neurológicas y daños que pueden llegar a ser irreversibles. ins.gov.co+1

El Ministerio de Salud también ha advertido de que una intoxicación por metanol puede provocar ceguera permanente, daño renal, lesiones neurológicas e incluso la muerte. Por esa razón, ante la sospecha de haber consumido una bebida contaminada, la recomendación oficial es buscar atención médica inmediata y no esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos. Ministerio de Salud+1

Entre las señales que pueden aparecer se encuentran dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos y alteraciones visuales, como visión borrosa o percepción de manchas. No obstante, estos síntomas no permiten confirmar por sí solos una intoxicación: el diagnóstico requiere valoración médica y pruebas de laboratorio. El propio Ministerio insiste en la importancia de confirmar los casos sospechosos mediante análisis específicos. ins.gov.co+1

Es importante subrayar que, en el operativo de Bello, la información publicada por las autoridades no demuestra que los productos destruidos contuvieran metanol. La referencia a esta sustancia responde al riesgo general que se intenta prevenir mediante los controles sobre bebidas de procedencia irregular, no a un resultado toxicológico confirmado en este caso.

Los antecedentes en Bello aumentan la preocupación

La actuación municipal tampoco se produce en un contexto aislado. En julio de 2026, según la información recogida por El Espectador, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá intervino dos bodegas situadas en el sector de Niquía, en Bello, donde fueron incautadas 6.236 botellas de cerveza cuyos envases presuntamente estaban siendo rellenados y sellados de nuevo. La publicación informó también de la captura de una persona por un posible delito relacionado con la corrupción de alimentos. EL ESPECTADOR

A ese antecedente se suma otro procedimiento desarrollado en marzo de 2025, cuando fue desarticulada en el municipio una presunta red dedicada al reenvasado irregular de bebidas. Según la información publicada por el mismo medio, en aquella operación fueron detenidos ocho adultos y dos menores de edad. EL ESPECTADOR

Estos episodios muestran por qué las autoridades mantienen la vigilancia sobre la distribución y comercialización de bebidas alcohólicas. Sin embargo, es necesario no confundir los distintos procedimientos: las investigaciones anteriores no demuestran que los establecimientos inspeccionados ahora estén vinculados con aquellas redes ni que exista una relación entre los hechos.

Controles antes de las celebraciones de diciembre

La Alcaldía de Bello ha señalado que continuará reforzando las inspecciones durante la temporada decembrina, un periodo en el que aumenta la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas. En los controles no solo se revisa la procedencia del licor, sino también el etiquetado, el rotulado, la composición y las condiciones sanitarias de preparación y almacenamiento.

Otro de los aspectos incluidos en las actuaciones municipales es la prevención de la venta y el suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad. La presencia de granizados con alcohol en establecimientos frecuentados por población joven hace especialmente relevante que los negocios comprueben la edad de sus clientes y cumplan las restricciones vigentes.

La Alcaldía ha recomendado adquirir bebidas únicamente en establecimientos autorizados, comprobar que los envases estén correctamente cerrados y revisar que las etiquetas y los sellos no presenten alteraciones. También ha pedido a los ciudadanos comunicar cualquier situación sospechosa a las autoridades. Alcaldía de Bello – Antioquia+1

Para quienes consumen granizados con alcohol, una precaución adicional es preguntar qué bebida se utiliza en su preparación y evitar productos cuyo origen no pueda ser explicado por el establecimiento. Si el local no puede identificar al proveedor o mostrar información básica sobre el licor empleado, lo más prudente es no consumirlo.

Una advertencia para consumidores y comerciantes

La destrucción de las bebidas en Bello deja una advertencia para todo el sector de la hostelería y la venta de preparados alcohólicos: la presentación de un producto no garantiza su seguridad. Una bebida puede servirse en un vaso atractivo, mezclarse con frutas o sabores dulces y comercializarse como una preparación habitual, pero eso no elimina la obligación de utilizar ingredientes legales y sanitariamente aptos.

Por ahora, los datos difundidos sobre el operativo permiten confirmar que hubo inspecciones, que se detectaron productos con irregularidades en su procedencia y que las autoridades ordenaron destruirlos para evitar su comercialización. También se ha informado de que la actuación respondió a una solicitud del Invima y a una denuncia ciudadana. No se han comunicado intoxicaciones relacionadas con estos productos ni resultados de laboratorio que acrediten la presencia de metanol.

La diferencia entre una irregularidad documental y una adulteración demostrada debe mantenerse clara para no generar alarma injustificada ni atribuir responsabilidades sin pruebas. Lo que sí resulta evidente es que la trazabilidad del alcohol utilizado en bebidas preparadas constituye una cuestión de salud pública que requiere controles constantes, especialmente cuando se acerca una temporada de mayor consumo.

Fuentes consultadas y contraste