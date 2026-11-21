El creador de contenido Juan José Gómez salió ileso de un violento episodio ocurrido en el barrio Buenos Aires, en el oriente de Medellín. Según su propio testimonio, dos hombres que se desplazaban en motocicleta intentaron robarle y realizaron dos disparos. El incidente terminó con su vehículo empotrado contra la entrada de una vivienda y dos sospechosos capturados por la Policía.

Medellín, Colombia. 22 de noviembre de 2026.

Lo que inicialmente parecía un aparatoso accidente de tránsito terminó convirtiéndose en un episodio de inseguridad que ha generado numerosas reacciones en Medellín y en las redes sociales. El creador de contenido colombiano Juan José Gómez, conocido popularmente como «El Gómez», denunció haber sufrido un intento de robo con arma de fuego cuando se desplazaba por el barrio Buenos Aires, en el oriente de la capital antioqueña.

Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves 19 de noviembre, en inmediaciones del centro comercial La Central. El automóvil Mercedes-Benz gris que conducía el influencer terminó impactando contra las rejas y el antejardín de una vivienda, después de una situación que, según su propio relato, estuvo relacionada con un intento de hurto protagonizado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

La escena llamó rápidamente la atención de los vecinos y de quienes transitaban por el sector. Las imágenes difundidas posteriormente mostraban la parte delantera del vehículo completamente destrozada, varias motocicletas afectadas y daños visibles en la entrada del inmueble.

Sin embargo, la primera impresión no reflejaba lo que, según explicó posteriormente el propio Gómez, había ocurrido realmente.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido aclaró que no se había tratado de un simple accidente de circulación, sino de un intento de atraco durante el cual recibió disparos.

«Mi gente, gracias a Dios estoy bien. No fue un choque. Fue un hurto donde me dispararon y gracias a Dios no me pasó nada. Lo material va y viene», manifestó en una publicación dirigida a sus seguidores.

Dos hombres en motocicleta habrían intentado obligarlo a detenerse

De acuerdo con la versión ofrecida por el influencer y recogida por diferentes medios colombianos, dos individuos que se desplazaban en una motocicleta lo interceptaron cuando circulaba por las inmediaciones del centro comercial La Central.

Los sujetos habrían intentado intimidarlo para obligarlo a detener el automóvil y despojarlo de sus pertenencias.

Durante el episodio, según el relato de Gómez, se produjeron dos disparos. La situación desencadenó una maniobra de huida que terminó con el vehículo de alta gama fuera de control y estrellado contra una propiedad privada.

Las primeras informaciones apuntan a que los atacantes buscaban apoderarse de objetos personales de valor, entre ellos un teléfono móvil y varias joyas.

El Colombiano y otros medios recogieron referencias a una cadena y un anillo de oro entre los elementos relacionados con el supuesto robo.

No obstante, los detalles exactos de las pertenencias sustraídas, así como las circunstancias en las que se produjo el ataque, deberán quedar establecidos mediante las actuaciones policiales y judiciales correspondientes.

Tampoco debe confundirse el relato de la víctima con una reconstrucción judicial definitiva de lo ocurrido.

El Mercedes-Benz terminó contra las rejas de una vivienda

Uno de los aspectos que más repercusión ha tenido en redes sociales ha sido el estado en el que quedó el automóvil conducido por el creador de contenido.

El vehículo, un Mercedes-Benz de color gris, terminó en el antejardín de una vivienda del barrio Buenos Aires después de impactar contra las rejas de acceso.

Durante la trayectoria también habría golpeado varias motocicletas que se encontraban estacionadas en el lugar.

Las imágenes difundidas muestran importantes daños en la parte frontal del automóvil, con el capó y otros elementos de la carrocería afectados por el impacto.

La violencia del choque hizo que inicialmente algunas publicaciones presentaran el episodio como un accidente de tránsito.

Fue después cuando el propio Gómez explicó públicamente que el impacto se había producido en medio de un intento de robo.

Existe, además, una diferencia entre las reconstrucciones publicadas sobre la mecánica del incidente. Mientras El Espectador y El Colombiano recogen la versión de que el influencer perdió el control mientras escapaba de los atacantes, Telemedellín publicó otra descripción según la cual habría perseguido a los sospechosos antes del choque.

Por ello, hasta que las autoridades aclaren esta circunstancia, no es prudente dar por definitiva ninguna de las dos reconstrucciones.

Lo que sí coincide en las informaciones consultadas es que el vehículo terminó impactando contra una vivienda y que el creador de contenido confirmó posteriormente que había salido ileso.

La comunidad intervino y los dos sospechosos terminaron detenidos

Después del impacto se produjo otro episodio de tensión en el lugar.

Según las informaciones difundidas por Telemedellín, El Espectador e Infobae, varios vecinos y ciudadanos que se encontraban en la zona intervinieron después de lo ocurrido y retuvieron a los dos hombres señalados de participar en el presunto intento de hurto.

La situación se complicó cuando algunas personas comenzaron a agredir a los sospechosos.

Los vídeos que circularon posteriormente mostraban a los dos individuos con lesiones visibles, mientras diferentes personas permanecían alrededor de ellos.

La llegada de la Policía permitió controlar la situación y realizar el procedimiento correspondiente. Los dos hombres fueron capturados y trasladados para recibir atención médica debido a las lesiones que habrían sufrido durante los hechos.

Según la información publicada por Infobae, durante el procedimiento también se habría incautado una motocicleta, un arma y un teléfono móvil relacionado con el caso.

Telemedellín informó que el arma intervenida sería traumática, mientras que otras publicaciones se refirieron a ella de forma más general. La naturaleza exacta del elemento deberá quedar determinada mediante los análisis correspondientes.

Los dos sospechosos quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.

En cualquier caso, su captura no equivale a una condena. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las pruebas y las decisiones de la autoridad judicial.

La reacción de su pareja: «Nunca sabemos cuándo será la última vez»

El episodio también provocó una importante reacción emocional entre las personas cercanas al creador de contenido.

María Alejandra Villegas, conocida en redes sociales como «MAV» y pareja sentimental de Gómez, publicó un mensaje en el que expresó el miedo que sintió al conocer lo ocurrido.

Villegas explicó que no se encontraba junto a él en el momento del incidente y que, al enterarse de la situación, pensó en la posibilidad de haber perdido a una persona importante de su vida.

En su publicación recordó que habitualmente se despedía de Juan antes de que saliera y le expresaba su cariño, pero que precisamente aquella noche no habían tenido esa despedida.

«En el camino solo pensaba en eso. En que tal vez pudo haber sido nuestro último abrazo o nuestra última oportunidad de decirnos te amo», expresó en un mensaje difundido en sus historias de Instagram.

También aprovechó la publicación para pedir a sus seguidores que valoraran a sus familiares y personas cercanas, recordando que situaciones inesperadas pueden cambiarlo todo en cuestión de segundos.

Su mensaje tuvo una amplia repercusión entre los seguidores de ambos creadores de contenido, que enviaron mensajes de apoyo después de conocer que Gómez había salido ileso.

Un influencer con millones de seguidores que utiliza las redes para conectar con su audiencia

Juan José Gómez es conocido principalmente por su actividad en plataformas digitales como Instagram y TikTok, donde ha conseguido reunir una comunidad de más de 1,8 millones de seguidores, según los datos publicados por El Colombiano.

Su contenido combina humor, situaciones cotidianas, tendencias de internet, entretenimiento y publicaciones relacionadas con las motocicletas.

Su popularidad ha provocado que los acontecimientos relacionados con su vida personal y profesional tengan una repercusión considerable entre sus seguidores.

En este caso, las imágenes del Mercedes-Benz accidentado comenzaron a circular antes de que se conocieran las circunstancias que, según el influencer, habían provocado el choque.

La posterior aclaración de Gómez cambió la interpretación inicial del episodio y convirtió el accidente en una noticia relacionada con la seguridad ciudadana.

El caso vuelve a poner el foco en los atracos mediante intimidación en Medellín

Aunque el episodio ha adquirido especial repercusión por la popularidad de la víctima, los intentos de robo mediante intimidación con armas constituyen un problema de seguridad que afecta a diferentes sectores de Medellín.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia mantiene diferentes estrategias para combatir los hurtos, reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante las denuncias ciudadanas.

Los informes oficiales del Distrito permiten observar que los delitos contra el patrimonio continúan siendo una de las preocupaciones de las autoridades, aunque sus cifras varían dependiendo de la modalidad delictiva y del periodo analizado.

En este contexto, los hechos denunciados por Gómez vuelven a plantear interrogantes sobre la seguridad de quienes se desplazan en vehículos particulares y sobre la capacidad de las organizaciones criminales para utilizar motocicletas en actuaciones de seguimiento e intimidación.

No obstante, un caso individual no permite establecer por sí solo que exista un aumento generalizado de los atracos en toda la ciudad.

La investigación de este episodio deberá determinar si los sospechosos actuaron por cuenta propia o si existen otras personas relacionadas con el presunto intento de hurto.

También será importante establecer el origen del arma utilizada, la procedencia de la motocicleta y si existen antecedentes o elementos que permitan relacionar a los detenidos con otros hechos delictivos.

La justicia por mano propia también genera preocupación

Otro aspecto que ha llamado la atención es la reacción de algunos ciudadanos después de que los sospechosos fueran retenidos.

La indignación ante un presunto delito puede provocar respuestas violentas, especialmente cuando los vecinos consideran que una persona acaba de cometer un robo.

Sin embargo, las agresiones contra individuos retenidos pueden generar nuevas responsabilidades penales y dificultar el trabajo de las autoridades.

La Policía debe garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y poner a disposición judicial a quienes sean señalados de cometer delitos.

La colaboración ciudadana resulta importante para denunciar, aportar información y facilitar la identificación de los responsables, pero no debe convertirse en una justificación para los linchamientos.

En el caso ocurrido en Buenos Aires, la intervención policial permitió controlar la situación y trasladar a los dos sospechosos para continuar con los procedimientos correspondientes.

El influencer salió ileso, pero la investigación todavía debe aclarar varios detalles

El episodio terminó con importantes daños materiales, una vivienda afectada, motocicletas golpeadas y dos personas capturadas.

Sin embargo, el desenlace pudo haber sido mucho más grave si alguno de los disparos hubiera alcanzado al conductor o a las personas que se encontraban cerca del lugar.

Juan José Gómez confirmó que no sufrió lesiones y agradeció los mensajes de preocupación recibidos después del incidente.

Por ahora, las principales cuestiones pendientes están relacionadas con la reconstrucción exacta del intento de robo, las pertenencias que habrían sido sustraídas, las características del arma utilizada y la situación judicial de los dos detenidos.

El caso ha vuelto a poner de manifiesto cómo un episodio de inseguridad puede convertirse en cuestión de segundos en una situación de alto riesgo tanto para la víctima como para los vecinos.

Mientras avanzan las actuaciones de las autoridades, el creador de contenido ha podido regresar a su actividad después de un episodio que, según sus propias palabras, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Fuentes consultadas y contraste:

1. El Espectador – 21 de noviembre de 2026. Así fue el intento de robo del que escapó El Gómez. Fuente principal y relato del propio influencer.

2. El Colombiano – 20 de noviembre de 2026. El Gómez fue víctima de un violento intento de robo en Medellín. Información sobre el ataque, el vehículo y las primeras actuaciones policiales.

3. Infobae – 21 de noviembre de 2026. El influencer denunció disparos durante un intento de hurto. Detalles adicionales sobre los sospechosos y los elementos intervenidos.

4. Telemedellín – 20 de noviembre de 2026. Dos sospechosos capturados tras el incidente en Buenos Aires. Otra reconstrucción de lo ocurrido y detalles sobre el procedimiento policial.

5. Noticias RCN – 21 de noviembre de 2026. El Gómez denuncia que recibió disparos durante un intento de robo. Reacciones y declaraciones difundidas en redes sociales.

6. Diario Oriente – 20 de noviembre de 2026. El intento de robo contra El Gómez en Medellín. Información complementaria sobre el lugar y las circunstancias del episodio.

7. Alcaldía de Medellín. Balance oficial de seguridad y hurto de motocicletas en 2026. Datos estadísticos municipales, con corte al 16 de octubre de 2026.