Más de 500 uniformados participaron en una intervención en el barrio La Favorita, en la localidad bogotana de Los Mártires. Las autoridades incautaron 2.500 accesorios para motocicletas valorados en más de 400 millones de pesos, encontraron estupefacientes en un inmueble utilizado como pagadiario y recuperaron vehículos con alteraciones en sus sistemas de identificación. La actuación se enmarca en una acción popular que busca recuperar el espacio público y mejorar la seguridad de la zona.

Bogotá, Colombia. 22 de noviembre de 2026.

El sector de La Favorita, situado en la localidad de Los Mártires, volvió a convertirse en escenario de una importante intervención de las autoridades de Bogotá. Un operativo desplegado por la Policía Metropolitana, con la participación de más de 500 uniformados de diferentes especialidades, permitió detectar mercancía que presuntamente no cumplía los requisitos de importación, incautar una cantidad considerable de marihuana y suspender temporalmente la actividad de varios establecimientos comerciales.

La intervención, realizada el 21 de noviembre, también permitió recuperar automotores y motocicletas que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación, además de detener a una persona señalada de un posible delito de receptación.

Según el balance difundido por la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana, uno de los principales resultados fue la incautación de aproximadamente 2.500 accesorios para motocicletas, cuyo valor comercial fue estimado en más de 400 millones de pesos colombianos.

Durante las inspecciones, los agentes encontraron que parte de esta mercancía aparentemente no disponía de los permisos de importación exigidos por la normativa. Por este motivo, los productos quedaron bajo control de las autoridades mientras se adelantan las comprobaciones correspondientes.

La operación también dejó cinco establecimientos comerciales con suspensión de actividades económicas debido a que, según el reporte oficial, no contaban con la documentación requerida para su funcionamiento.

Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes se produjo en un inmueble utilizado como alojamiento de tipo pagadiario, donde los uniformados encontraron más de 32 kilos de marihuana y elementos destinados a su preparación y dosificación.

El resultado vuelve a poner sobre la mesa los problemas de seguridad que afronta este sector del centro de Bogotá y las dificultades de las autoridades para conseguir que las intervenciones policiales se traduzcan en una recuperación duradera del entorno comercial y residencial.

Más de 32 kilos de marihuana encontrados en un alojamiento pagadiario

Uno de los episodios que más llamó la atención durante la intervención se produjo cuando los agentes inspeccionaron un inmueble que funcionaba como pagadiario, una modalidad de alojamiento en la que las habitaciones se alquilan por jornadas o periodos cortos.

Durante la revisión, los uniformados localizaron más de 32 kilogramos de marihuana, además de diferentes elementos que, según la Policía, estaban destinados a su preparación y dosificación.

Las estimaciones policiales apuntan a que la cantidad incautada podría equivaler a más de 15.000 dosis, con un valor aproximado de 25 millones de pesos en el mercado ilegal.

Este hallazgo resulta especialmente relevante por el lugar donde se produjo, ya que los establecimientos de alojamiento temporal pueden convertirse en espacios difíciles de controlar cuando se utilizan para actividades ajenas a su finalidad comercial.

No obstante, la presencia de estupefacientes en un inmueble no permite atribuir automáticamente responsabilidades a sus propietarios, administradores o huéspedes. Será la investigación correspondiente la que determine quiénes tenían conocimiento de la mercancía, quiénes podían estar vinculados con su almacenamiento y cuál era el destino de las sustancias.

Por el momento, la información oficial se limita a confirmar la incautación y las circunstancias generales del hallazgo.

2.500 accesorios de motocicleta valorados en más de 400 millones

El segundo gran resultado del operativo estuvo relacionado con el comercio de repuestos y accesorios para motocicletas, una actividad económica característica de diferentes calles del sector de La Favorita.

Durante las inspecciones a establecimientos comerciales, los agentes encontraron aproximadamente 2.500 unidades de accesorios que, según el reporte policial, aparentemente no disponían de los permisos de importación correspondientes.

La mercancía fue valorada en más de 400 millones de pesos, una cantidad que refleja la dimensión económica del material intervenido.

La ausencia de documentación aduanera puede dar lugar a actuaciones administrativas y, dependiendo de las circunstancias y de las pruebas disponibles, a otras investigaciones.

Sin embargo, conviene precisar que la falta de acreditación documental en el momento de una inspección no equivale automáticamente a una condena por contrabando o a la demostración de que todos los productos tienen un origen ilegal.

Las autoridades deberán comprobar la procedencia de los accesorios, su documentación comercial y las posibles responsabilidades de las personas o empresas relacionadas con su distribución.

Además de las incautaciones, cinco establecimientos fueron suspendidos temporalmente por no acreditar los requisitos exigidos para desarrollar su actividad económica.

Esta medida busca impedir que los negocios continúen funcionando sin cumplir las obligaciones administrativas correspondientes, aunque su situación definitiva dependerá de los procedimientos que se adelanten posteriormente.

Vehículos con sistemas de identificación alterados y una persona capturada

La operación también incluyó controles sobre motocicletas y automóviles que circulaban o permanecían en diferentes puntos de La Favorita.

Durante las verificaciones, los uniformados detectaron vehículos y motocicletas con alteraciones en sus sistemas de identificación, una circunstancia que puede dificultar la comprobación de su procedencia y titularidad.

El balance divulgado por la Alcaldía de Bogotá recoge la recuperación de dos vehículos, un chasis y cinco motocicletas.

La intervención permitió igualmente la captura de una persona por el presunto delito de receptación.

Este delito está relacionado con adquirir, poseer, transportar o comercializar bienes procedentes de actividades ilícitas, en los supuestos establecidos por el Código Penal colombiano.

No obstante, la captura no implica que la persona sea culpable. Será necesario conocer las pruebas recopiladas, las circunstancias del procedimiento y las decisiones que adopten las autoridades judiciales.

La Policía tampoco ha detallado públicamente el resultado definitivo de todas las verificaciones realizadas sobre los automotores intervenidos.

Una acción popular que lleva años condicionando las intervenciones en La Favorita

El operativo del 21 de noviembre no constituye una actuación aislada. La intervención forma parte de una estrategia institucional que busca cumplir las disposiciones relacionadas con una acción popular presentada para proteger los derechos colectivos en el barrio.

La Secretaría Distrital de Seguridad explicó en mayo de 2026 que las actuaciones se habían intensificado para recuperar el espacio público, mejorar la movilidad y reducir los problemas de convivencia en esta zona de Los Mártires.

Las intervenciones se desarrollan desde julio de 2024 y cuentan con la participación de la Policía Metropolitana, la Alcaldía Local, la Secretaría de Movilidad y diferentes organismos distritales.

En mayo de este año, las autoridades informaron de que habían intervenido aproximadamente 1.800 metros lineales y recuperado 230 metros de espacio público.

Durante aquella actuación también se impusieron 78 órdenes de comparendo y se inmovilizaron 15 motocicletas, además de otros vehículos que presentaban problemas relacionados con su estacionamiento o utilización del espacio público.

La Secretaría de Seguridad explicó entonces que el propósito no era únicamente aumentar la presencia policial, sino también recuperar zonas peatonales y mejorar las condiciones para los comerciantes y residentes que utilizan diariamente las calles del sector.

Los anteriores operativos tampoco habían conseguido cerrar el problema

Los antecedentes muestran que las autoridades llevan tiempo intentando controlar las actividades irregulares detectadas en La Favorita.

En agosto de 2025, otra intervención coordinada entre la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía de Bogotá terminó con la suspensión de cuatro establecimientos comerciales relacionados con la venta de repuestos para motocicletas.

Aquella actuación también se desarrolló en cumplimiento de la acción popular y estuvo dirigida a controlar la ocupación indebida del espacio público, la documentación de los comercios y las posibles actividades relacionadas con la receptación.

Durante el procedimiento se inmovilizaron ocho motocicletas y se realizaron inspecciones en diferentes establecimientos.

Posteriormente, en febrero de 2026, una nueva intervención permitió efectuar consultas de identificación de teléfonos móviles, controles sobre vehículos y actuaciones administrativas contra establecimientos que presentaban irregularidades.

Estos antecedentes muestran que La Favorita continúa necesitando actuaciones periódicas de las instituciones para mantener el control sobre el espacio público y las actividades comerciales.

La repetición de los operativos también plantea una cuestión importante: hasta qué punto las intervenciones puntuales pueden resolver problemas que necesitan seguimiento permanente, investigaciones judiciales y medidas de recuperación económica y social.

El reto de recuperar la actividad comercial sin perjudicar a quienes trabajan legalmente

La Favorita es conocida por su actividad comercial vinculada al sector de las motocicletas y los repuestos. Por ello, las actuaciones policiales tienen un impacto que va más allá de las personas directamente afectadas por las incautaciones o las suspensiones.

En la zona trabajan comerciantes, empleados, mecánicos, distribuidores y pequeños empresarios cuya actividad depende de mantener abierto el negocio y recibir clientes.

La presencia de mercancía sin documentación, los posibles casos de receptación y las actividades relacionadas con el tráfico de drogas representan un problema para quienes desarrollan su actividad conforme a la ley.

Por esta razón, las autoridades también tienen el desafío de diferenciar entre los establecimientos que cumplen las obligaciones legales y aquellos sobre los que existen irregularidades acreditadas.

Las suspensiones administrativas, las incautaciones y las investigaciones deben realizarse con las garantías correspondientes y sin atribuir responsabilidades colectivas a todos los comerciantes de la zona.

La recuperación del barrio requiere, además, actuaciones sobre el espacio público, iluminación, movilidad, limpieza, seguridad y acompañamiento a los negocios que buscan desarrollar su actividad de manera formal.

La continuidad de los controles será determinante

El balance del operativo deja cifras importantes: más de 500 policías desplegados, 2.500 accesorios para motocicletas incautados, más de 32 kilos de marihuana, cinco establecimientos suspendidos y una persona capturada por receptación.

Sin embargo, el resultado definitivo de esta intervención no dependerá únicamente de la cantidad de mercancía o estupefacientes decomisados.

También será necesario comprobar si las investigaciones permiten identificar a los responsables de las posibles actividades ilegales, si los establecimientos subsanan las irregularidades detectadas y si los vehículos recuperados pueden devolverse a sus legítimos propietarios.

Otro aspecto fundamental será evitar que los problemas detectados vuelvan a aparecer después de la retirada de los uniformados.

La experiencia de los operativos anteriores demuestra que la recuperación de La Favorita exige algo más que intervenciones puntuales. El control policial debe acompañarse de actuaciones administrativas, judiciales y sociales que permitan consolidar un entorno seguro para los residentes, compradores y comerciantes.

Por ahora, las autoridades han presentado un balance de incautaciones y medidas de control que vuelve a situar a este sector de Los Mártires en el centro del debate sobre la seguridad en Bogotá.

Fuentes consultadas y contraste:

1. El Espectador – 21 de noviembre de 2026. Operativo policial en La Favorita: repuestos, marihuana y establecimientos suspendidos. Fuente inicial de la noticia.

2. Alcaldía de Bogotá – 21 de noviembre de 2026. Balance oficial: 2.500 accesorios para motos y 32 kilos de marihuana. Confirma las incautaciones, la captura y los vehículos recuperados.

3. Agencia de Periodismo Investigativo – 21 de noviembre de 2026. Detalles del operativo y mercancía incautada. Información complementaria sobre las actuaciones policiales.

4. Secretaría Distrital de Seguridad – 4 de mayo de 2026. Intervenciones para recuperar el espacio público en La Favorita. Explica los antecedentes de la acción popular y los controles realizados.

5. Secretaría Distrital de Gobierno – 28 de abril de 2026. Intervención integral en La Favorita. Datos sobre comparendos, vehículos inmovilizados y recuperación de espacio público.

6. Alcaldía de Bogotá – 12 de agosto de 2025. Cuatro establecimientos sancionados en La Favorita. Antecedentes de los controles a los comercios del sector.

7. Alcaldía de Bogotá – 25 de febrero de 2026. Megatoma en La Favorita: controles de seguridad y recuperación del espacio público. Información sobre anteriores intervenciones.