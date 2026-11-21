La Plazoleta de Lourdes acogerá este domingo 22 de noviembre La Despensa Andina, una jornada que reunirá a productores agroalimentarios, transformadores y emprendedores de Bogotá y la Región Central. Frutas, quesos, café, chocolates, tamales y lechona tolimense formarán parte de una oferta que busca impulsar la economía rural y facilitar la comercialización directa entre quienes producen y quienes consumen.

Bogotá, Colombia. 22 de noviembre de 2026.

Los sabores tradicionales de diferentes regiones de Colombia llegarán este domingo al corazón de Chapinero con la celebración de La Despensa Andina, una feria comercial, gastronómica y cultural que pretende convertir la Plazoleta de Lourdes en un punto de encuentro entre el campo y la ciudad.

La iniciativa reunirá a productores agrícolas, transformadores de alimentos y pequeños emprendedores que tendrán la oportunidad de presentar y comercializar sus productos directamente ante los ciudadanos. La convocatoria, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, forma parte de la estrategia Mercados Campesinos, diseñada para fortalecer las oportunidades comerciales de las familias rurales y promover el consumo de productos regionales.

Según la información oficial difundida por la Administración distrital, la jornada contará con 40 productores, transformadores y emprendedores procedentes de Bogotá y de la Región Central, a los que se sumarán otros 15 negocios vinculados a la iniciativa Hecho en Bogotá. En total, serán 55 participantes entre las dos convocatorias.

La actividad se desarrollará entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con una oferta que combinará alimentos frescos, productos elaborados artesanalmente, propuestas gastronómicas y artículos de emprendimientos locales.

El encuentro pretende ofrecer una alternativa a los canales tradicionales de comercialización, permitiendo que los consumidores conozcan mejor el origen de los alimentos y puedan adquirirlos directamente de quienes participan en su producción y transformación.

Frutas, quesos, café y platos tradicionales protagonizarán la jornada

Uno de los principales atractivos de La Despensa Andina será la variedad de productos que estarán disponibles para los visitantes.

La oferta alimentaria incluirá frutas, hortalizas, aguacates, plátanos, quesos, café y chocolates, además de diferentes productos transformados como mermeladas, salsas y encurtidos.

La gastronomía tradicional también tendrá un papel destacado. Los asistentes podrán encontrar preparaciones características de distintas regiones, entre ellas arepas, envueltos, almojábanas, mantecadas, tamales regionales y lechona tolimense.

La intención es que el visitante no encuentre únicamente un espacio para comprar alimentos, sino también una oportunidad para conocer las tradiciones culinarias que forman parte de la identidad de los territorios participantes.

La feria incorporará además una zona de emprendimientos bogotanos vinculados a Hecho en Bogotá, donde estarán presentes propuestas de moda, decoración, cuidado personal, postres y otros productos elaborados por pequeños negocios.

Esta combinación permitirá ampliar la oferta más allá de los productos agrícolas y dar visibilidad a iniciativas empresariales que buscan encontrar nuevos clientes en la capital.

Seis territorios participarán en el encuentro comercial

La Despensa Andina contará con productores y emprendimientos procedentes de Meta, Huila, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Bogotá.

La participación de estos territorios pretende mostrar la diversidad de la producción agroalimentaria de la Región Central y facilitar nuevas conexiones comerciales entre las comunidades rurales y los consumidores urbanos.

Detrás de cada producto existe una cadena de trabajo que comienza en las explotaciones agrícolas, continúa con los procesos de transformación y termina en la distribución y comercialización.

Para los pequeños productores, disponer de espacios donde puedan presentar directamente sus mercancías representa una oportunidad para ampliar su clientela y mejorar la visibilidad de sus negocios.

En muchos casos, las explotaciones familiares tienen dificultades para acceder a grandes superficies comerciales o negociar con distribuidores de mayor tamaño. Por ello, los mercados campesinos buscan ofrecer canales alternativos que permitan establecer relaciones comerciales más cercanas.

La organización de esta edición cuenta con la participación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la RAP-E Región Central, la Agencia de Comercialización de Cundinamarca y entidades de los departamentos participantes.

Además de la actividad comercial, está prevista una agenda cultural y gastronómica destinada a acercar a los visitantes a las tradiciones de las regiones representadas.

Los mercados campesinos ya mueven miles de millones de pesos en Bogotá

La celebración de esta feria se enmarca en una estrategia que ha adquirido una dimensión económica considerable durante los últimos años.

Según los datos publicados por la Alcaldía de Bogotá en junio de 2026, los Mercados Campesinos registraron durante 2025 ventas cercanas a los 11.769 millones de pesos.

En ese mismo periodo participaron 767 productores y más de 225.000 personas visitaron los diferentes mercados organizados en la capital.

La Administración distrital también informó de que, entre 2024 y abril de 2026, la estrategia había acumulado ventas aproximadas de 24.900 millones de pesos.

Estas cifras muestran la importancia que han adquirido los espacios de comercialización directa para las economías rurales vinculadas a Bogotá.

No obstante, conviene aclarar que estos resultados corresponden al conjunto de la estrategia Mercados Campesinos y no exclusivamente a La Despensa Andina ni a la jornada de Lourdes.

El objetivo institucional es seguir ampliando los puntos de venta y las oportunidades de comercialización para que los pequeños productores puedan llegar a nuevos compradores.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico también ha impulsado mecanismos de formación para mejorar las capacidades comerciales de los participantes, incluyendo herramientas de venta, promoción digital y gestión de pequeños negocios.

Reducir intermediarios, uno de los principales objetivos

Uno de los aspectos más importantes de este tipo de iniciativas es la posibilidad de establecer una relación más directa entre productores y consumidores.

En los circuitos comerciales convencionales, los alimentos pueden pasar por diferentes intermediarios antes de llegar al comprador final. Cada etapa supone costes de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización que pueden influir en el precio final.

Los mercados campesinos pretenden reducir parte de esa intermediación y facilitar que los agricultores y transformadores obtengan mejores oportunidades para vender su producción.

Sin embargo, la venta directa no garantiza automáticamente que todos los productos sean más baratos. Los precios también dependen de factores como los costes de producción, la disponibilidad, el transporte y las condiciones del mercado.

Por eso, el propósito de la estrategia no consiste únicamente en ofrecer alimentos a precios competitivos, sino también en mejorar la capacidad de negociación de quienes producen y facilitar un comercio más equilibrado.

La Resolución 1341 de 2025 de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, mediante la cual se adoptó el manual de Mercados Campesinos Bogotanos, establece precisamente la importancia de promover canales de comercialización inclusivos y procurar precios justos tanto para productores como para consumidores.

Lourdes, un escenario para conectar gastronomía y vida urbana

La elección de la Plazoleta de Lourdes también tiene importancia para el desarrollo de la jornada.

Situada en Chapinero, frente a la Basílica Menor de Nuestra Señora de Lourdes, la plaza constituye uno de los espacios públicos más reconocibles de esta zona de Bogotá.

Su ubicación, en el entorno de la carrera 13 con calle 63, la convierte en un punto de encuentro habitual para residentes, comerciantes y visitantes.

El Instituto Distrital de las Artes ha identificado la plazoleta como uno de los espacios donde las actividades culturales y artísticas complementan la vida pública del sector.

La celebración de La Despensa Andina permitirá incorporar una nueva actividad comercial y gastronómica en este entorno, acercando los productos de diferentes territorios a un público urbano que normalmente encuentra estas mercancías a través de supermercados, tiendas especializadas o establecimientos de alimentación.

La jornada también pretende contribuir a la visibilidad de los emprendimientos locales y generar oportunidades para establecer contactos comerciales que puedan mantenerse más allá del evento.

Una oportunidad para fortalecer la economía de las familias rurales

El reto de este tipo de iniciativas va más allá de conseguir una buena asistencia durante una jornada concreta.

Para los productores rurales, la continuidad de los canales de comercialización resulta fundamental. La posibilidad de participar regularmente en mercados, establecer acuerdos con compradores y desarrollar una clientela estable puede marcar una diferencia en la viabilidad económica de sus actividades.

Por ese motivo, la estrategia distrital contempla diferentes modalidades de comercialización y busca ampliar los espacios presenciales y digitales.

La Administración de Bogotá ha planteado como objetivo generar más de 17.000 espacios de comercialización directa durante los próximos dos años, reforzando la conexión entre los productores rurales y los consumidores urbanos.

La Despensa Andina se suma a ese propósito con una jornada que permitirá conocer la diversidad de productos de la Región Central y reconocer el trabajo de las personas que participan en su producción.

La feria abrirá sus puertas este domingo 22 de noviembre, entre las 7:00 y las 16:00 horas, en la Plazoleta de Lourdes de Bogotá.

Más allá de la oferta gastronómica, el encuentro plantea una cuestión económica importante: cómo conseguir que quienes trabajan la tierra puedan acceder a mejores oportunidades comerciales y que los consumidores mantengan una conexión más cercana con el origen de los alimentos que llegan a sus hogares.

Fuentes consultadas y documentación:

1. Alcaldía de Bogotá – 21 de noviembre de 2026. Convocatoria oficial de La Despensa Andina. Confirma participantes, horario, productos y entidades organizadoras.

2. El Espectador – 21 de noviembre de 2026. Información original sobre la feria. Fuente inicial de la noticia.

3. Alcaldía de Bogotá – 6 de junio de 2026. Balance de los Mercados Campesinos. Datos de ventas, productores y visitantes.

4. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Resolución 1341 de 2025: Manual de Mercados Campesinos. Marco normativo de la estrategia.

5. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Informe de rendición de cuentas de 2025. Datos de comercialización directa y resultados económicos.

6. Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Información sobre la Plazoleta de Lourdes. Contexto cultural y ubicación del espacio.

7. HSB Radio – 20 de noviembre de 2026. Cobertura de la feria y su oferta gastronómica. Información complementaria sobre la convocatoria.

Datos prácticos para los lectores

La Despensa Andina

Domingo, 22 de noviembre de 2026

De 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Plazoleta de Lourdes, Chapinero, Bogotá, Colombia

40 participantes de la Región Central y Bogotá, más 15 emprendimientos de Hecho en Bogotá

La convocatoria oficial consultada no especifica el precio de entrada.

Información turística y ubicación de la Plazoleta de Lourdes