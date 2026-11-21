El conjunto argentino se puso por delante con un tanto de Santiago Ascacíbar en el primer tiempo de la final de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez acoge una de las grandes citas del fútbol continental, con cuatro futbolistas colombianos entre ambos equipos y dos clubes que buscan recuperar el protagonismo internacional.

Barranquilla, Colombia. 21 de noviembre de 2026.

La ciudad de Barranquilla se ha convertido en el centro de atención del fútbol sudamericano con la disputa de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez recibe a dos históricos del continente en un enfrentamiento que reúne diferentes aspiraciones deportivas y que, además, cuenta con una importante presencia de futbolistas colombianos.

El encuentro comenzó con intensidad y pronto aparecieron las primeras ocasiones de peligro. Boca Juniors consiguió adelantarse en el marcador gracias a Santiago Ascacíbar, que aprovechó una acción dentro del área para enviar el balón al fondo de la portería defendida por Everson.

Según las primeras crónicas de Win Sports y Semana, el centrocampista argentino encontró el gol después de una jugada a balón parado, en la que consiguió aprovechar un rechace para establecer el 0-1 aproximadamente en el minuto 16.

La anotación llegó después de que el propio Ascacíbar ya hubiera conseguido marcar anteriormente, aunque aquella primera acción fue invalidada por posición adelantada.

De esta manera, Boca logró transformar su insistencia inicial en una ventaja que aumenta la presión sobre el conjunto brasileño, obligado a reaccionar para evitar que los argentinos se acerquen al título.

El resultado recogido en las últimas actualizaciones consultadas es parcial y no debe interpretarse como el marcador definitivo de la final.

Ascacíbar aprovecha una oportunidad y Boca toma la iniciativa

Los primeros minutos reflejaron la intención de Boca Juniors de asumir el protagonismo ofensivo y buscar rápidamente la portería rival.

Una de las primeras ocasiones importantes llegó después de un error del guardameta brasileño Everson. El delantero uruguayo Miguel Merentiel tuvo una oportunidad muy clara, pero no consiguió convertirla en gol.

Poco después, Sebastián Villa protagonizó otra acción ofensiva al enviar un centro que terminó con un remate de Ascacíbar. El balón acabó en la portería, aunque el árbitro anuló la jugada por fuera de juego.

La insistencia del equipo argentino tuvo finalmente recompensa cuando el centrocampista volvió a encontrar una oportunidad dentro del área y consiguió abrir el marcador.

El tanto supone un impulso importante para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que llega a Barranquilla con la intención de recuperar su posición entre los grandes campeones del fútbol sudamericano.

Atlético Mineiro, por su parte, necesita encontrar soluciones para superar la presión argentina y recuperar el control de un encuentro en el que cada error puede resultar determinante.

Cuatro colombianos buscan levantar el trofeo continental

Uno de los elementos que convierte esta final en una cita especialmente interesante para Colombia es la presencia de cuatro futbolistas nacionales en las plantillas de los dos equipos.

En Boca Juniors destacan Álvaro Montero y Sebastián Villa. El guardameta colombiano ha tenido un papel importante durante la competición, mientras que el extremo antioqueño representa una de las principales alternativas ofensivas del conjunto argentino.

Montero afronta una oportunidad destacada para añadir un título internacional a su trayectoria, mientras que Villa vuelve a disputar una final continental con el equipo bonaerense.

En el lado brasileño aparecen Kevin Castaño y Mateo Cassierra. El centrocampista, que llegó procedente de River Plate, aporta capacidad de recuperación y distribución en la zona medular. Cassierra, por su parte, representa una alternativa ofensiva para un Atlético Mineiro que necesita encontrar soluciones para superar la defensa rival.

La presencia de estos cuatro jugadores convierte la final en un acontecimiento de especial interés para los aficionados colombianos, que tienen la posibilidad de ver a futbolistas nacionales compitiendo por uno de los títulos más importantes del continente.

Según la información publicada por Caracol Radio y El Espectador antes del encuentro, los cuatro futbolistas formaban parte de las plantillas de ambos finalistas.

Boca busca volver a conquistar Sudamérica después de dos décadas

Para Boca Juniors, esta final representa mucho más que la posibilidad de añadir otro trofeo a sus vitrinas.

El conjunto argentino intenta recuperar el protagonismo internacional que históricamente ha caracterizado a la institución. Su última conquista de la Copa Sudamericana se produjo en 2005, cuando consiguió su segundo título consecutivo en esta competición.

Anteriormente había levantado el trofeo en 2004, por lo que una nueva victoria le permitiría convertirse en el primer equipo en conseguir tres campeonatos de la Sudamericana.

La Asociación del Fútbol Argentino recordó, en su información oficial previa a la final, que Boca conquistó las ediciones de 2004 y 2005 y que una nueva consagración le permitiría establecer un récord en el palmarés del torneo.

El equipo argentino también llega con el objetivo de terminar con una prolongada ausencia de títulos internacionales. Su última conquista continental fue la Recopa Sudamericana de 2008.

Para alcanzar la final de Barranquilla, Boca tuvo que superar diferentes eliminatorias, entre ellas una exigente semifinal frente a Vasco da Gama.

El conjunto argentino perdió el encuentro de ida por 1-0, pero consiguió reaccionar en Brasil y venció 3-1 en el Maracaná, resultado que le permitió conseguir el pase a la definición continental.

Esta remontada reforzó la confianza de un equipo que ha encontrado en Leandro Paredes uno de sus principales referentes deportivos y de liderazgo.

Atlético Mineiro quiere dejar atrás dos finales perdidas

La situación del conjunto brasileño es diferente. Atlético Mineiro llega a Barranquilla con la intención de conquistar por primera vez la Copa Sudamericana y dejar atrás las decepciones de sus últimas participaciones continentales.

El equipo de Belo Horizonte disputó la final de la Copa Libertadores de 2024, en la que terminó perdiendo frente a Botafogo.

Un año después volvió a quedarse a las puertas de un título internacional al caer ante Lanús en la final de la Copa Sudamericana, que terminó resolviéndose mediante una tanda de penaltis.

La final de 2026 representa, por tanto, una nueva oportunidad para cambiar esa trayectoria y conseguir una conquista que todavía no figura en el palmarés del club brasileño.

Su clasificación tampoco fue sencilla. Atlético Mineiro consiguió superar las semifinales frente a Montevideo City Torque después de ganar 3-0 el partido de ida y perder 2-0 en el encuentro de vuelta.

El resultado global de 3-2 permitió al equipo brasileño acceder a su segunda final consecutiva de la competición.

La agencia EFE destacó antes del encuentro las diferentes motivaciones de ambos equipos: Boca busca ampliar su historial de títulos en el torneo, mientras que Atlético Mineiro intenta conseguir una primera consagración en la Sudamericana.

Barranquilla vuelve a ser protagonista del fútbol internacional

La elección de Barranquilla como sede de la final supone también un reconocimiento a la importancia de Colombia dentro del fútbol sudamericano.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los escenarios deportivos más representativos del país, vuelve a recibir una gran competición internacional.

La ciudad ha vivido una jornada marcada por la llegada de aficionados argentinos y brasileños, además de seguidores colombianos interesados en apoyar a los futbolistas nacionales que participan en la definición.

La organización del encuentro ha supuesto un importante movimiento de aficionados y visitantes. Sin embargo, la llegada de seguidores también estuvo condicionada por problemas de transporte.

Según informó Infobae, cerca de 300 pasajeros quedaron afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en conexiones con Barranquilla. La aerolínea Avianca atribuyó las alteraciones a condiciones meteorológicas adversas, mientras que algunos pasajeros manifestaron su preocupación por la posibilidad de no llegar a tiempo al encuentro.

En el plano deportivo, las condiciones meteorológicas también han sido un asunto a tener en cuenta. Las informaciones previas al partido apuntaban a temperaturas elevadas y una humedad considerable en Barranquilla, circunstancias que podrían incrementar el desgaste físico de los futbolistas.

El campeón obtendrá una plaza para la Libertadores y disputará la Recopa

La importancia de esta final no se limita al prestigio de levantar un trofeo continental.

El campeón de la Copa Sudamericana 2026 obtendrá el derecho a disputar la Recopa Sudamericana de 2027 frente al ganador de la Copa Libertadores y conseguirá una plaza directa en la fase de grupos de la próxima edición de la Libertadores.

Así lo confirmó ESPN en su información previa sobre la competición.

Para Atlético Mineiro, el título supondría una oportunidad de recuperar el protagonismo continental después de dos finales perdidas. Para Boca Juniors, representaría el regreso a la cima de una competición que ya conquistó en dos ocasiones consecutivas.

Por el momento, las primeras informaciones contrastadas sitúan a los argentinos por delante en el marcador gracias al tanto de Santiago Ascacíbar. Sin embargo, todavía queda partido y el conjunto brasileño dispone de tiempo para intentar cambiar el desarrollo de la final.

Barranquilla espera conocer al nuevo campeón de Sudamérica en una noche en la que dos históricos del continente se juegan mucho más que una copa: también está en juego su prestigio internacional y la posibilidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol sudamericano.

Fuentes para contrastar y documentar la noticia:

1. El Espectador: Minuto a minuto de la final Atlético Mineiro-Boca Juniors. Cobertura original del encuentro y contexto de los equipos.

2. Win Sports: Ascacíbar abre el marcador para Boca Juniors. Información del gol y las primeras incidencias.

3. Semana: Seguimiento en directo de la final de la Sudamericana. Detalles de las ocasiones iniciales y los futbolistas colombianos.

4. EFE: Atlético Mineiro-Boca: dos caminos hacia la final. Contexto deportivo y trayectoria de ambos equipos.

5. AFA (Asociación del Fútbol Argentino): Boca Juniors va por su tercera Copa Sudamericana. Historial oficial de los títulos del club.

6. ESPN: Información previa de la gran final de la Sudamericana. Clasificación, antecedentes y premios deportivos.

7. Caracol Radio: Horario y cobertura de la final en Barranquilla. Contexto de la presencia colombiana.

8. Infobae: Cobertura de la final y problemas de transporte de aficionados. Información complementaria sobre los desplazamientos hacia Barranquilla.