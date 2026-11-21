Los representantes Alfredo Ape Cuello y Carlos Edward Osorio han solicitado a la Comisión de Ética que compruebe la autenticidad de los diplomas y certificados académicos de todos los integrantes de la Cámara. La iniciativa surge después de que varias instituciones educativas desconocieran documentos atribuidos a Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico por Antioquia. La controversia abre un debate sobre la transparencia de los cargos públicos y los mecanismos de verificación de las credenciales profesionales en Colombia.

Bogotá, Colombia. 22 de noviembre de 2026.

La polémica alrededor de los títulos académicos de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada ha adquirido una nueva dimensión política. Lo que inicialmente comenzó como una controversia relacionada con la formación universitaria de una congresista del Pacto Histórico se ha convertido en una iniciativa para revisar la documentación académica de todos los integrantes de la Cámara de Representantes.

Los representantes Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y Carlos Edward Osorio Aguiar, del Centro Democrático, presentaron el pasado 21 de noviembre una solicitud formal ante la Mesa Directiva de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista para que se compruebe la autenticidad de los diplomas y las actas de grado de los 183 miembros de la corporación.

La petición plantea que se solicite a la dependencia de Recursos Humanos de la Cámara la documentación académica que los representantes hayan aportado a sus expedientes personales. Posteriormente, el equipo asesor de la Comisión de Ética podría encargarse de comprobar la validez de los documentos y contrastarlos con los registros de las respectivas instituciones educativas.

La propuesta incluye certificados correspondientes a los estudios de bachillerato, formación universitaria y posgrados.

Según explicaron los promotores de la iniciativa, el objetivo es garantizar que la información académica presentada por los congresistas sea auténtica y que exista correspondencia entre los documentos aportados y los registros oficiales de las instituciones que supuestamente los expidieron.

Sin embargo, la solicitud todavía no equivale a una investigación formal sobre todos los parlamentarios. La Comisión de Ética deberá estudiar la petición y decidir si procede con las actuaciones planteadas.

El caso de Luz Verónica Estrada desencadenó la iniciativa

El origen de esta propuesta se encuentra en las denuncias y cuestionamientos relacionados con la trayectoria académica de Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia y miembro del Pacto Histórico.

La controversia comenzó a adquirir relevancia pública después de que se conocieran documentos que la acreditaban supuestamente como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede de Medellín.

Las dudas sobre esas credenciales se hicieron más visibles durante un debate de control político en la Cámara, en el que la representante protagonizó un intercambio con el canciller Omar Bula relacionado con conceptos técnicos sobre el magnesio y el manganeso.

A partir de ese episodio comenzaron a circular cuestionamientos sobre su formación profesional y se solicitaron comprobaciones a diferentes instituciones.

La Universidad Nacional realizó una revisión de sus archivos físicos y digitales y comunicó que no encontró registros que acreditaran que Estrada hubiera sido estudiante o egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

El pronunciamiento institucional, divulgado el 19 de noviembre de 2026, también señaló que la copia del registro de diplomas presentada para su verificación no había sido expedida por la sede de Medellín.

La institución explicó que había iniciado actuaciones ante las autoridades competentes para que se investigaran los hechos y se determinaran las posibles responsabilidades.

Es importante precisar que el pronunciamiento universitario acredita la ausencia de registros académicos y la falta de autenticidad de la documentación que se le atribuyó, pero no constituye por sí mismo una sentencia penal contra la representante.

La Universidad de Antioquia también se pronunció

A las comprobaciones de la Universidad Nacional se sumó la Universidad de Antioquia, que publicó otro comunicado relacionado con los documentos académicos atribuidos a Estrada.

La institución explicó que nunca ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas que aparecía vinculado a la documentación presentada a su nombre.

Después de revisar sus bases de datos y registros oficiales, la universidad aseguró que el diploma y el acta de grado que le fueron atribuidos no habían sido expedidos por esa institución.

El pronunciamiento, fechado el 19 de noviembre, constituye una segunda comprobación institucional que ha aumentado la controversia sobre las credenciales académicas de la congresista.

La universidad también puso a disposición de las autoridades competentes la información necesaria para las verificaciones que puedan resultar pertinentes.

La sucesión de comunicados ha provocado que el asunto deje de limitarse a una discusión política entre diferentes bancadas y pase a ocupar un lugar destacado en el debate sobre la transparencia de los representantes públicos.

Las dudas también alcanzan al supuesto título de bachiller

La controversia no se limita a la formación universitaria.

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, situada en el municipio de Caramanta, Antioquia, también se pronunció sobre un diploma de bachiller que aparecía atribuido a Luz Verónica Estrada.

Según el comunicado difundido por el establecimiento, sus registros mostraban que la representante había estado vinculada al centro educativo durante 2017 como estudiante de octavo grado, pero no constaba que hubiera terminado allí sus estudios de educación media.

La institución también desconoció la autenticidad del diploma y del acta de grado que circulaban con su nombre.

Esta información fue publicada por diferentes medios colombianos, entre ellos El Espectador y Caracol Radio, que recogieron las explicaciones del establecimiento educativo.

La aparición de nuevas dudas sobre los documentos de bachillerato ha ampliado el alcance de las comprobaciones y ha generado preguntas sobre los procedimientos utilizados para validar la información académica de las personas que acceden a cargos de representación pública.

Por el momento, las afirmaciones sobre la documentación deben atribuirse a las instituciones que han realizado las verificaciones. La determinación de eventuales responsabilidades penales corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales.

La congresista anuncia que estará a disposición de las autoridades

En medio de la controversia, Luz Verónica Estrada se pronunció públicamente el 21 de noviembre a través de su cuenta de X.

La representante informó de que había otorgado un poder al abogado Santiago Trespalacios para que asumiera su representación jurídica.

También señaló que, por recomendación de su equipo legal, no realizaría declaraciones sobre los hechos y que permanecería atenta a los requerimientos de las autoridades competentes.

Su mensaje no incluyó una explicación detallada sobre las diferencias detectadas por las universidades ni sobre los documentos académicos cuestionados.

La decisión de contar con representación jurídica se produce en un momento en el que diferentes sectores políticos han solicitado explicaciones y han reclamado que se esclarezca el origen de las certificaciones presentadas.

Hasta el momento, la congresista no ha anunciado públicamente una renuncia a su escaño.

El Pacto Histórico pide su renuncia y abre una investigación interna

La controversia también ha provocado una reacción dentro de la propia formación política a la que pertenece Estrada.

La dirección nacional provisional del Pacto Histórico solicitó a la representante que renuncie a su curul para que pueda asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes.

La colectividad anunció igualmente que su Comisión Nacional de Ética estudiará el caso en una reunión prevista para el lunes 23 de noviembre.

En su comunicación, el partido defendió la necesidad de esclarecer las denuncias y señaló que las actuaciones de sus representantes deben ajustarse a los principios de transparencia y legalidad.

La decisión resulta políticamente significativa porque la petición de renuncia no procede únicamente de los partidos de oposición, sino también de la organización política que respaldó su candidatura.

No obstante, una solicitud de renuncia no supone que la congresista haya perdido automáticamente su condición de representante. Para que se produzca una salida efectiva de la Cámara deben seguirse los procedimientos institucionales correspondientes.

El caso también ha generado reacciones entre otros congresistas, que han reclamado que se conozca toda la información relacionada con los documentos académicos y que las autoridades determinen si existieron irregularidades.

La Fiscalía tiene conocimiento de las denuncias

El asunto también ha llegado al ámbito judicial.

Caracol Radio informó el 19 de noviembre de que la Fiscalía General de la Nación había confirmado la existencia de tres noticias criminales relacionadas con presuntos hechos de falsedad en documento público vinculados al caso: una correspondiente a 2024 y otras dos registradas durante 2026.

Según la información publicada por el medio, los expedientes se encuentran en la Dirección Seccional de Medellín.

Por otra parte, la Universidad Nacional confirmó que había presentado una denuncia relacionada con la documentación académica atribuida a la representante. La institución explicó que su actuación buscaba que las autoridades investigaran los hechos y establecieran las responsabilidades que pudieran existir.

También se conoció que la Red de Veedurías presentó una denuncia penal y una queja disciplinaria relacionadas con los documentos cuestionados.

Es fundamental distinguir entre la existencia de denuncias, la apertura de actuaciones investigativas y una eventual condena. La presentación de una denuncia no demuestra por sí misma que una persona haya cometido un delito.

La investigación judicial tendrá que establecer cómo se elaboraron los documentos, quién los presentó, cuál fue su finalidad y si existió alguna conducta penalmente relevante.

¿Es obligatorio tener una carrera universitaria para ser congresista en Colombia?

Uno de los aspectos que más confusión ha generado durante los últimos días es si una persona necesita tener estudios universitarios para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes.

La respuesta es no.

El artículo 177 de la Constitución Política de Colombia establece que para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años en la fecha de la elección.

La norma no establece como condición disponer de un título de bachillerato, una carrera universitaria o estudios de posgrado.

La propia Cámara de Representantes recoge estos requisitos en su apartado oficial de preguntas frecuentes.

Por tanto, el debate relacionado con Luz Verónica Estrada no debe confundirse con una supuesta falta de requisitos académicos para ocupar su puesto.

La cuestión está relacionada con la autenticidad de los documentos académicos que se habrían presentado para acreditar determinados estudios y experiencia profesional.

Esta diferencia resulta esencial para comprender el alcance político y jurídico del asunto.

Un congresista puede ocupar legalmente su escaño sin disponer de un título universitario. Sin embargo, los documentos que presente para acreditar una formación académica o una cualificación profesional deben corresponder a certificaciones auténticas y verificables.

¿Qué puede hacer la Comisión de Ética con los documentos?

La solicitud de revisión de los 183 representantes abre una nueva discusión sobre las competencias de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista.

La Ley 1828 de 2017 establece el marco ético y disciplinario aplicable a los miembros del Congreso y atribuye a las comisiones correspondientes la competencia para ejercer la acción ética disciplinaria.

En este contexto, la petición de Alfredo Ape Cuello y Carlos Edward Osorio busca que la corporación disponga de información suficiente para comprobar la documentación académica que figura en sus archivos.

La propuesta pretende que la revisión se realice de manera general y no se limite exclusivamente al caso que ha provocado la controversia.

Sin embargo, habrá que determinar qué mecanismos utilizará la Comisión, si solicitará directamente las certificaciones a las universidades y cómo se garantizará la protección de los datos personales de los congresistas.

También deberá aclararse qué ocurriría si se detectan documentos con inconsistencias, pues cada caso tendría que examinarse de manera individual y con las garantías correspondientes.

La Comisión de Ética no sustituye a la Fiscalía ni a los jueces. Si durante una revisión aparecen indicios de posibles delitos, corresponderá ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes.

Por ahora, no existe una decisión definitiva que ordene revisar los títulos de todos los representantes.

Un debate que puede cambiar los controles sobre los cargos públicos

La iniciativa presentada ante la Comisión de Ética plantea una cuestión que va más allá de la controversia partidista: qué mecanismos deben utilizar las instituciones colombianas para comprobar la información académica y profesional de quienes ejercen responsabilidades públicas.

La verificación de títulos no es una cuestión exclusivamente administrativa. También afecta a la confianza de los ciudadanos en sus representantes y a la credibilidad de las instituciones.

En determinados cargos, la formación profesional constituye un requisito legal para desarrollar determinadas funciones. En otros, como ocurre con la condición de representante a la Cámara, no existe una exigencia de titulación universitaria.

Aun así, la autenticidad de la información que aparece en las hojas de vida y en los documentos oficiales sigue siendo relevante para garantizar la transparencia.

El caso de Luz Verónica Estrada ha puesto de manifiesto la importancia de que las universidades, los organismos profesionales y las entidades públicas dispongan de mecanismos eficaces para comprobar los títulos y las certificaciones que reciben.

La petición de revisar los expedientes de los 183 representantes podría convertirse en un precedente para reforzar esos controles dentro del Congreso.

La próxima reunión de la Comisión Nacional de Ética del Pacto Histórico, prevista para el lunes 23 de noviembre, y la respuesta de la Comisión de Ética de la Cámara serán dos de los acontecimientos que marcarán la evolución de esta controversia.

Mientras tanto, las investigaciones deberán determinar qué ocurrió con los documentos cuestionados y si existen responsabilidades individuales.

La polémica ha dejado una pregunta abierta para el Congreso colombiano: si los ciudadanos deben poder confiar en la información que sus representantes presentan sobre su formación y trayectoria, ¿por qué no establecer procedimientos de comprobación claros, transparentes y aplicables a todos por igual?

Fuentes consultadas y contraste de información:

1. El Espectador – 21 de noviembre de 2026. Solicitud para verificar los títulos de los representantes. Información original sobre la petición y la respuesta de Luz Verónica Estrada.

2. La FM – 21 de noviembre de 2026. Los 183 representantes y la petición de verificación. Detalles sobre los documentos que se quieren revisar y los congresistas que presentaron la solicitud.

3. Semana – 21 de noviembre de 2026. La petición ante la Comisión de Ética. Cobertura complementaria del trámite parlamentario.

4. Universidad Nacional de Colombia. Pronunciamiento sobre los registros académicos de Luz Verónica Estrada. Verificación institucional de los documentos atribuidos a la universidad.

5. Universidad de Antioquia – 19 de noviembre de 2026. Comunicado sobre el supuesto título de Ingeniería de Minas. Confirma que la institución no ofrece ese programa y que no expidió los documentos atribuidos.

6. El Espectador – 19 de noviembre de 2026. El colegio se pronuncia sobre el supuesto título de bachiller. Información sobre los registros académicos de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa.

7. Caracol Radio – 19 de noviembre de 2026. Denuncias relacionadas con los documentos académicos. Información sobre las actuaciones penales y disciplinarias comunicadas por los medios.

8. El País – 19 de noviembre de 2026. Investigación interna del Pacto Histórico y controversia académica. Contexto político y reacciones de diferentes sectores.

9. Función Pública – Constitución Política de Colombia, artículo 177. Texto oficial de la Constitución. Confirma los requisitos legales para ser elegido representante a la Cámara.

10. Cámara de Representantes. Requisitos oficiales para ser representante. Explicación institucional de las condiciones para ocupar el cargo.

11. Función Pública – Ley 1828 de 2017. Código de Ética y Disciplinario del Congresista. Marco legal sobre las competencias de las comisiones de ética.