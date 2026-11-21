Los últimos estudios demoscópicos reflejan una mejora de los socialistas en la estimación de voto, mientras que otras encuestas sitúan a Feijóo como claro vencedor del cara a cara. Las diferencias metodológicas y la fotografía de los bloques políticos mantienen abierta la incógnita a pocos días de las elecciones del 29-N.

La recta final de la campaña electoral española ha dejado un escenario político especialmente complejo para los principales partidos. El debate televisivo celebrado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a colocar a los dos candidatos en el centro de la discusión pública, pero los primeros estudios publicados después del enfrentamiento ofrecen resultados que no apuntan necesariamente en la misma dirección.

Mientras una parte importante de los espectadores considera que el dirigente popular salió mejor parado del cara a cara, el último seguimiento electoral elaborado por 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER refleja una recuperación del PSOE en intención de voto, reduciendo considerablemente la distancia que mantenía con el Partido Popular.

Los resultados han provocado nuevas discusiones sobre el verdadero impacto del debate y sobre la capacidad de los candidatos para convertir una buena actuación televisiva en apoyos electorales. Sin embargo, los datos disponibles aconsejan analizar cada encuesta por separado y evitar conclusiones precipitadas.

El PSOE se acerca al PP en el último seguimiento de 40dB.

El informe publicado el 20 de noviembre por 40dB. sitúa al Partido Popular como primera fuerza política, con una estimación del 31,9% de los votos. El PSOE aparece inmediatamente detrás, con un 31,2%, lo que deja la diferencia entre ambas formaciones en apenas siete décimas.

La evolución resulta especialmente significativa si se compara con la medición anterior de este mismo seguimiento, correspondiente al periodo del 15 al 19 de noviembre. En aquella entrega, los populares registraban un 32,2%, frente al 30,2% de los socialistas. La distancia era entonces de dos puntos porcentuales.

En apenas una nueva actualización, la ventaja popular se habría reducido en 1,3 puntos, principalmente por el incremento registrado por la candidatura socialista.

En cuanto a la representación parlamentaria estimada, el estudio atribuye al PP 131 diputados y al PSOE 124. Vox obtendría 56 representantes, mientras que el resto de candidaturas se repartiría los escaños restantes.

De cumplirse esta proyección, el bloque formado por populares y Vox alcanzaría conjuntamente 187 diputados, once por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

No obstante, conviene recordar que se trata de una estimación estadística y no de un resultado electoral. Los escaños pueden experimentar variaciones importantes dependiendo de la participación, la distribución territorial del voto y el comportamiento de los electores en cada circunscripción.

Feijóo obtiene mejores valoraciones en el cara a cara

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los resultados publicados es la diferencia entre la valoración del debate y la evolución de la intención de voto.

Según el estudio específico realizado por 40dB. después del enfrentamiento televisivo, el 43% de los encuestados considera que Alberto Núñez Feijóo fue el ganador, frente al 33,3% que señala a Pedro Sánchez. Otro 16,4% no identifica a ninguno de los dos como vencedor.

La encuesta también recoge que el 76,3% de los participantes aseguró haber seguido el encuentro, una cifra considerablemente superior a la registrada en el cara a cara celebrado entre ambos dirigentes en 2023.

En la valoración de determinados atributos, el líder popular también obtiene mejores resultados en algunas categorías. Un 47,9% lo considera más convincente, frente al 38,8% que se decanta por Sánchez. En cambio, el presidente del Gobierno consigue mejores resultados en la percepción de carisma.

Estos datos permiten observar que una parte significativa de los espectadores valoró más favorablemente la intervención del candidato popular. Sin embargo, esa percepción no se ha traducido automáticamente en un retroceso socialista dentro de la estimación electoral publicada por la misma empresa.

La explicación puede encontrarse, al menos parcialmente, en la propia metodología de los estudios. El resultado de intención de voto no procede exclusivamente de las respuestas posteriores al debate, sino de una muestra acumulada durante varios días.

Dos encuestas posteriores al debate ofrecen fotografías diferentes

La disparidad entre los resultados no se limita al seguimiento de 40dB. Otros medios también han publicado estudios que reflejan distintas interpretaciones sobre el posible efecto electoral del enfrentamiento.

Una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicada el 20 de noviembre, señala que el 64% de los participantes considera que Feijóo ganó el debate, frente al 32% que atribuye la victoria a Sánchez.

El estudio también recoge que el 88% de los encuestados afirma mantener su intención inicial de voto después de haber visto el enfrentamiento. Este dato resulta especialmente relevante porque indica que una buena o mala valoración de los candidatos durante un debate no implica necesariamente un cambio inmediato en las preferencias electorales.

Además, el sondeo refleja diferencias en la percepción de los dos dirigentes. Feijóo obtiene mejores valoraciones en credibilidad, firmeza y confianza, mientras que Sánchez destaca en aspectos como la calma y el respeto mostrado hacia su adversario.

Por otro lado, la encuesta exprés de Data10 para OKDIARIO ofrece una interpretación diferente de los movimientos electorales. Según los datos recogidos por Infobae, este estudio atribuye al PP un crecimiento hasta el 32,5% de los votos y una estimación de 137 diputados. El PSOE, por su parte, bajaría hasta el 26,5%, con 106 escaños.

La diferencia entre esta fotografía y la ofrecida por 40dB. es considerable. No obstante, ambos trabajos utilizan procedimientos y muestras diferentes, por lo que no sería correcto comparar directamente sus porcentajes como si procedieran de una misma medición.

La metodología, una pieza fundamental para interpretar los sondeos

Para comprender las diferencias entre las encuestas es necesario detenerse en cómo se realizaron.

El seguimiento electoral de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER se elaboró mediante 2.000 entrevistas por internet, realizadas entre el 16 y el 20 de noviembre. Las 500 últimas entrevistas se llevaron a cabo después del debate, entre la noche del jueves 19 y la mañana del viernes 20.

La ficha técnica establece un margen de error general de ±2,2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. Este margen no debe interpretarse como un intervalo de incertidumbre específico para cada partido.

Por su parte, el estudio de SocioMétrica para EL ESPAÑOL contó con 1.600 encuestas realizadas durante la mañana del 20 de noviembre mediante un panel online. La propia ficha técnica indica que se utilizó un muestreo no probabilístico, por lo que no corresponde atribuirle un margen de error muestral convencional.

Data10, según la información publicada sobre su encuesta, realizó 750 cuestionarios entre personas que habían seguido el debate.

Por tanto, los tres estudios no están midiendo exactamente lo mismo ni utilizan idénticos procedimientos de selección de participantes.

Esta circunstancia es fundamental para interpretar correctamente los resultados. Una encuesta centrada en la valoración de un debate puede ofrecer una imagen diferente a otra que recoge la intención de voto de una muestra general durante varios días.

De ahí que cualquier afirmación sobre un supuesto desplome o recuperación definitiva de una formación política deba tomarse con cautela.

Vox mantiene una posición decisiva en el reparto de escaños

Más allá de la disputa entre Sánchez y Feijóo, otro elemento que condiciona el escenario electoral es la posición de Vox.

El seguimiento de 40dB. sitúa a la formación de Santiago Abascal en el 17,1% de estimación de voto, con 56 diputados. Aunque el porcentaje se encuentra por debajo de algunas mediciones anteriores, continúa representando un peso parlamentario considerable.

La suma de PP y Vox alcanzaría, según este estudio, 187 escaños. Esta proyección situaría a ambas formaciones por encima de la mayoría absoluta, aunque todavía habría que esperar al reparto definitivo de votos por provincias para conocer la composición real del Congreso.

La evolución de Vox también introduce un factor adicional en la estrategia del Partido Popular. Feijóo necesita consolidar su posición como primera fuerza, pero la posibilidad de formar Gobierno dependería igualmente de la distribución de los apoyos parlamentarios y de las condiciones que pudieran plantearse durante las negociaciones posteriores.

En el otro lado del tablero, el PSOE necesita conservar su base electoral y evitar que la recuperación que refleja el seguimiento de 40dB. se quede en una variación estadística sin continuidad en las urnas.

La última semana de campaña será determinante

Con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, los partidos afrontan los últimos días de campaña con un escenario todavía abierto en términos de movilización y distribución de escaños.

La publicación de nuevos sondeos también estará condicionada por la legislación electoral española. El artículo 69.7 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que durante los cinco días anteriores a la votación queda prohibida la publicación, difusión o reproducción de encuestas electorales por cualquier medio de comunicación.

Esto significa que, si se mantiene la fecha electoral del 29 de noviembre, el periodo de prohibición comenzará cinco días antes de la jornada de votación.

A partir de ese momento, la atención se desplazará hacia los actos de campaña, los mensajes de los candidatos, la movilización de los simpatizantes y la participación que finalmente se registre en las urnas.

Por ahora, los datos disponibles permiten extraer una conclusión: el debate ha dejado una valoración favorable a Feijóo en diferentes estudios de opinión, pero no existe una respuesta uniforme sobre sus consecuencias electorales.

El PSOE ha recuperado terreno en el seguimiento de 40dB., mientras que otros estudios apuntan a una ventaja más amplia del Partido Popular. Las diferencias entre las muestras y los métodos utilizados impiden presentar cualquiera de estas fotografías como una predicción definitiva.

La incógnita ya no está únicamente en quién convenció más durante el cara a cara, sino en cuántos ciudadanos estarán dispuestos a respaldar finalmente a cada candidatura cuando llegue el momento de votar.

Fuentes utilizadas para contrastar la información

He utilizado el artículo original y he contrastado sus principales datos con estas publicaciones y documentos:

1. 40dB. – Informe electoral del 20 de noviembre de 2026. Es la fuente primaria para los porcentajes de intención de voto, estimaciones de escaños y ficha técnica. Consultar informe completo en PDF. El País+1

2. EL PAÍS – 20 de noviembre. Resultados del sondeo posterior al debate y valoración de Sánchez y Feijóo. Leer información. EL PAÍS

3. Infobae – 20 de noviembre. Comparación de los resultados de 40dB. y Data10, con sus diferencias metodológicas. Leer información. Infobae

4. EL ESPAÑOL – 20 de noviembre. Encuesta de SocioMétrica sobre la valoración del debate y la intención de voto. Leer información. EL ESPAÑOL

5. Boletín Oficial del Estado (BOE). Artículo 69 de la LOREG, que regula la publicación de encuestas electorales. Consultar legislación oficial. BOE