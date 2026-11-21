Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido han registrado una pregunta ante la Comisión Europea para conocer qué apoyo ha pedido España a Frontex y a otros organismos comunitarios. La iniciativa coincide con un fuerte repunte de las llegadas a las islas: Interior contabiliza 24.364 entradas por vía marítima hasta el 15 de noviembre, un 65,9 % más que en el mismo periodo de 2025.

La crisis migratoria que atraviesa Canarias ha abierto un nuevo frente político en las instituciones europeas. El Partido Popular ha decidido trasladar el debate a Bruselas y reclamar explicaciones sobre la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en relación con la asistencia que España habría solicitado a los organismos comunitarios para afrontar el incremento de las llegadas irregulares al archipiélago.

La iniciativa ha sido presentada por Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del grupo parlamentario popular, junto con el eurodiputado Juan Ignacio Zoido. Ambos han registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para conocer qué medidas ha solicitado formalmente el Ejecutivo español, qué recursos comunitarios ha conseguido movilizar y si ha recurrido a todas las herramientas disponibles para aliviar la presión migratoria.

La actuación del PP se produce después de varias semanas de incremento de las llegadas, especialmente en El Hierro, donde los servicios de emergencia y acogida han tenido que atender un elevado número de personas procedentes de la ruta atlántica africana.

Los populares quieren que Bruselas aclare si España ha solicitado un refuerzo específico de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, así como asistencia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y financiación extraordinaria para reforzar las instalaciones de acogida, los servicios sanitarios y las infraestructuras afectadas.

La iniciativa también reclama que se estudien compensaciones para los pescadores, empresarios y residentes de El Hierro que, según el PP, están soportando parte de las consecuencias de la situación.

Más de 24.000 llegadas a Canarias en lo que va de año

Las cifras oficiales del Ministerio del Interior permiten dimensionar el incremento registrado durante 2026. El balance acumulado hasta el 15 de noviembre contabiliza 24.364 personas llegadas irregularmente por vía marítima a Canarias, frente a las 14.690 registradas durante el mismo periodo del año anterior.

La diferencia representa un aumento del 65,9 %, equivalente a 9.674 llegadas adicionales.

El mismo informe recoge que las personas llegaron a bordo de 266 embarcaciones, frente a las 236 contabilizadas durante el periodo equivalente de 2025. El aumento del número de embarcaciones, por tanto, fue del 12,7 %, una subida considerablemente inferior al crecimiento registrado en el número de personas.

La evolución de noviembre ha sido especialmente significativa. Según los datos difundidos por EFE a partir del balance de Interior, durante la primera quincena del mes llegaron a Canarias 11.037 personas en 106 embarcaciones.

El repunte ha tenido una incidencia particular en El Hierro, donde el puerto de La Restinga se ha convertido nuevamente en uno de los principales puntos de recepción de personas rescatadas en la ruta atlántica.

La diferencia entre los datos acumulados y los de las últimas semanas resulta importante: el incremento anual no se ha producido de manera uniforme, sino que ha estado condicionado por una concentración de llegadas durante el tramo más reciente del periodo analizado.

Estas cifras corresponden a entradas irregulares registradas por vía marítima y no deben confundirse con el número total de inmigrantes que residen en las islas ni con el número de solicitudes de protección internacional.

El Hierro, en el centro de las reclamaciones del Partido Popular

La situación de El Hierro ocupa un lugar destacado en la iniciativa parlamentaria. La isla tiene aproximadamente 12.000 habitantes y ha tenido que adaptar sus recursos para atender las llegadas de embarcaciones con numerosas personas a bordo.

El puerto de La Restinga constituye uno de los puntos más sensibles de la ruta migratoria. Allí se desarrollan las primeras actuaciones de recepción, asistencia sanitaria, identificación y traslado de las personas rescatadas.

Los pescadores y empresarios de la zona han expresado su preocupación por la utilización continuada de determinadas instalaciones portuarias y por las dificultades que pueden surgir para desarrollar su actividad habitual cuando coinciden varias operaciones de emergencia.

El PP considera que los habitantes de la isla no pueden asumir de manera indefinida las consecuencias de una presión migratoria de esta magnitud y reclama que se estudien mecanismos europeos de compensación para los sectores afectados.

La propuesta pretende que la Comisión Europea aclare si existen instrumentos financieros que puedan utilizarse para apoyar a las comunidades locales, especialmente cuando la presión sobre los servicios públicos supera la capacidad ordinaria de respuesta de una administración insular.

No obstante, por el momento no consta que Bruselas haya aprobado una compensación específica para los pescadores o empresas de El Hierro a raíz de esta iniciativa. La petición de los populares deberá ser examinada y, en su caso, respondida por las instituciones comunitarias.

Canarias tutela ya a 3.313 menores extranjeros no acompañados

Otro de los asuntos incluidos en la reclamación es la situación de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo tutela de la comunidad autónoma.

Según los datos difundidos por Europa Press el 18 de noviembre, Canarias tenía 3.313 menores acogidos en su red de protección. La cifra ha obligado a las autoridades autonómicas a reorganizar sus recursos y abrir nuevas instalaciones para atender las necesidades de alojamiento y asistencia.

Durante septiembre se registraron 216 nuevas incorporaciones, mientras que en octubre fueron 347. En noviembre, las cifras recogidas por las fuentes de la Consejería de Bienestar Social reflejaban un aumento todavía mayor, con más de 900 nuevas acogidas en el recuento publicado por Europa Press.

La comunidad autónoma ha tenido que reabrir centros y reorganizar plazas para hacer frente a las nuevas incorporaciones. Según la información publicada, su capacidad ordinaria para atender a menores extranjeros no acompañados se sitúa en torno a 782 plazas.

La diferencia entre esa capacidad ordinaria y el número de menores bajo tutela refleja la dimensión del esfuerzo administrativo que afronta el Gobierno autonómico.

La atención a estos menores implica obligaciones específicas de protección, alojamiento, escolarización, asistencia sanitaria y acompañamiento social. No se trata únicamente de proporcionar una plaza en un centro, sino de garantizar que los jóvenes reciban los cuidados y la protección que exige la legislación.

El PP considera que esta situación requiere una mayor implicación de las instituciones europeas y reclama que se movilicen recursos adicionales para evitar que el sistema autonómico siga soportando prácticamente en solitario una parte importante de la respuesta.

¿Ha solicitado Sánchez toda la ayuda disponible a Bruselas?

La pregunta central registrada por Montserrat y Zoido busca que la Comisión Europea aclare qué solicitudes formales ha presentado España durante 2026 para obtener asistencia de Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y los mecanismos comunitarios de emergencia.

Los eurodiputados también quieren conocer qué actuaciones se han desarrollado para combatir las redes que organizan las salidas irregulares desde África occidental, qué cooperación existe con los países de origen y tránsito y qué medidas se están aplicando para facilitar los retornos cuando procedan legalmente.

El debate exige una precisión importante. España sí ha solicitado asistencia europea para hacer frente a otras situaciones migratorias durante 2026. El Parlamento Europeo recoge en un informe publicado en octubre que el Gobierno español presentó el 28 de agosto una petición formal de apoyo a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE en relación con la crisis de Ceuta.

Aquella solicitud incluía la ampliación de la operación Minerva, diez agentes adicionales de Frontex y asistencia para los procedimientos de retorno. Posteriormente, la Comisión Europea anunció un paquete de 114,7 millones de euros de financiación extraordinaria para apoyar a España tras los acontecimientos registrados en Ceuta.

Sin embargo, la existencia de esa petición y de esa ayuda no permite afirmar que se haya solicitado exactamente el mismo tipo de intervención para Canarias. Son situaciones geográficas y operativas diferentes, y precisamente por ello la iniciativa del PP busca conocer qué solicitudes específicas se han presentado para el archipiélago.

Por tanto, la cuestión no consiste simplemente en saber si España ha recibido alguna ayuda europea durante el año, sino en determinar qué mecanismos se han activado concretamente para afrontar el incremento de las llegadas por la ruta atlántica.

El Gobierno también ha anunciado medidas para reforzar los recursos en las islas

Frente a las críticas del PP, el Ejecutivo central ha anunciado actuaciones para ampliar la capacidad de respuesta en Canarias.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática informó el 10 de noviembre de que el Gobierno había declarado la emergencia migratoria en el archipiélago. La medida contempla una dotación adicional de 15,18 millones de euros para habilitar nuevas plazas en centros estatales y facilitar los traslados entre islas y hacia la Península.

El plan incluye también un millón de euros adicional para reforzar la atención sanitaria y los servicios de primera acogida prestados por Cruz Roja.

En materia de salvamento marítimo, el Ejecutivo anunció la incorporación de la Guardamar Calíope, con lo que Canarias pasaría a contar con tres de las cinco guardamares operativas en España.

Estas medidas se suman a los recursos que ya estaban desplegados en el archipiélago y al refuerzo estructural iniciado en noviembre de 2024.

La declaración de emergencia migratoria demuestra que el Gobierno ha reconocido oficialmente la necesidad de ampliar los medios disponibles. Sin embargo, el PP considera que las medidas anunciadas no responden todavía a todas las necesidades y reclama información más detallada sobre los recursos adicionales que se han conseguido a través de Bruselas.

Frontex también ha advertido de cambios en la ruta atlántica

La evolución de las llegadas a Canarias no ha pasado desapercibida para las autoridades europeas.

En su balance publicado el 19 de octubre de 2026, Frontex informó de que los cruces irregulares detectados en las fronteras exteriores de la Unión Europea habían disminuido casi un tercio durante los primeros nueve meses del año respecto al mismo periodo de 2025.

Sin embargo, la agencia europea advirtió de que la ruta atlántica hacia Canarias había experimentado un repunte significativo durante septiembre.

Las detecciones en esa ruta fueron cuatro veces superiores a las registradas en agosto, aunque el balance acumulado de los primeros nueve meses todavía mostraba un descenso del 45 % respecto al año anterior.

Frontex explicó que las redes de tráfico de personas modifican sus rutas en función de las condiciones operativas y de la cooperación con los países de salida. También destacó la importancia de mantener la vigilancia y la colaboración con Mauritania, Senegal y Gambia para reducir las salidas peligrosas.

Estos datos ofrecen una perspectiva complementaria a las cifras españolas. Mientras el balance general europeo refleja una reducción de los cruces irregulares, Canarias experimenta un repunte que obliga a reforzar la atención sobre la ruta atlántica.

La agencia europea también ha desarrollado operaciones de apoyo a España en otros puntos fronterizos. Durante el verano, la operación Minerva desplegó especialistas en los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta para colaborar en los controles fronterizos, la detección de documentos falsificados y la lucha contra actividades delictivas transfronterizas.

No obstante, la asistencia operativa de Frontex se presta a petición del Estado miembro y bajo la autoridad de las administraciones nacionales responsables de los controles fronterizos.

Bruselas deberá aclarar qué apoyo puede recibir Canarias

La iniciativa parlamentaria del Partido Popular pretende que la Comisión Europea responda sobre las solicitudes presentadas por España y sobre la posibilidad de activar nuevos instrumentos de asistencia.

Entre las cuestiones planteadas figuran el posible refuerzo de Frontex, la colaboración de Europol contra las redes de tráfico de personas, la intervención de la Agencia de Asilo y la financiación extraordinaria para reforzar los servicios de emergencia y acogida.

También se reclama información sobre las negociaciones con países africanos para controlar las salidas irregulares y facilitar la cooperación en materia de retornos.

El resultado de la iniciativa dependerá de la respuesta que ofrezca la Comisión. La pregunta parlamentaria no implica que Bruselas haya abierto una investigación contra Pedro Sánchez ni que haya determinado que el Gobierno español haya incumplido sus obligaciones. Se trata de una actuación de control político promovida por representantes del PP en las instituciones europeas.

Mientras tanto, Canarias continúa afrontando un escenario de presión migratoria que afecta especialmente a El Hierro y a sus recursos de acogida. Los datos de Interior confirman que las llegadas por vía marítima han aumentado con fuerza respecto a 2025 y que noviembre ha concentrado una parte importante del incremento.

La discusión política se traslada ahora a Bruselas, donde el PP quiere que se concrete qué ayuda europea ha solicitado España y qué recursos adicionales pueden ponerse a disposición del archipiélago.

La cuestión de fondo sigue siendo cómo garantizar una respuesta coordinada entre el Gobierno central, Canarias y la Unión Europea para atender las llegadas, proteger a las personas que atraviesan la ruta atlántica y evitar que los servicios de las islas tengan que soportar una presión superior a sus capacidades.

Fuentes consultadas y contraste

Europa Press, 21 de noviembre de 2026: registro de la pregunta parlamentaria del PP, reclamación de compensaciones y situación de los menores tutelados. Europa Press Ministerio del Interior, balance acumulado hasta el 15 de noviembre de 2026: cifras oficiales de llegadas a Canarias: 24.364 personas, frente a 14.690 en 2025. Ministerio del Interior+1 Ministerio de Política Territorial, 10 de noviembre de 2026: declaración de emergencia migratoria, 15,18 millones de euros adicionales y refuerzo de Salvamento Marítimo. MPT Frontex, 19 de octubre de 2026: evolución de las rutas migratorias europeas y repunte de la ruta atlántica durante septiembre. frontex.europa.eu Parlamento Europeo, 8 de octubre de 2026: documentación sobre la petición española de asistencia europea para Ceuta, diferenciándola de las solicitudes específicas relativas a Canarias. European Parliament Research EFE, 19 de noviembre de 2026: iniciativa del PPE para reclamar explicaciones a la Comisión Europea sobre la crisis canaria. EFE Noticias Gobierno de Canarias, noviembre de 2026: información sobre la presión de las llegadas y los menores bajo tutela autonómica. Gobierno de Canarias